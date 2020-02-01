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Футбол в Испании

Футболист "Сельты" Смолов начнет матч чемпионата Испании с "Валенсией" в запасе

Встреча пройдет в Валенсии и начнется в 23:00 мск

ТАСС, 1 февраля. Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов начнет встречу 22-го тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией" на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба "Сельты".

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Матч "Валенсия" - "Сельта" пройдет в субботу и начнется в 23:00 мск. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пропустит встречу из-за травмы задней поверхности бедра, он выбыл 24 января, при этом сроки восстановления не уточнялись.

В четверг "Сельта" арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона-2019/20. В пятницу 29-летний футболист прошел медосмотр и подписал контракт.

Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года, его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.

До этого он выступал за московское "Динамо" (2006-2015), нидерландский "Фейенорд" (2010-2011, аренда), махачкалинский "Анжи" (2012-2014), екатеринбургский "Урал" (2014-2015) и "Краснодар" (2015-2018). В составе краснодарцев Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза, в 2016 и 2018 годах, признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза.

После 21 тура чемпионата Испании "Сельта" находится в зоне вылета, набрав 17 очков.

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