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Бокс

Бой чемпиона мира по боксу Бетербиева пройдет в августе на "Газпром Арене"

Ближайший поединок 35-летний россиянин проведет 28 марта, он проведет защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Бой чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артура Бетербиева пройдет на "Газпром Арене". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Мы организуем вечер бокса на "Газпром Арене", его возглавит бой Бетербиева", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Бетербиев проведет бой в Санкт-Петербурге в августе.

В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском Квебеке проведет защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна.

В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).

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