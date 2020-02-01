"Лейпциг" сыграл вничью и упустил лидерство в чемпионате Германии

ТАСС, 1 февраля. Футбольный клуб "Лейпциг" сыграл дома вничью со счетом 2:2 с мёнхенгладбахской "Боруссией" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Боруссии" отличились Алассан Плеа (24-я минута) и Йонас Хофман (35), сравнять счет "Лейпцигу помогли Патрик Шик (50) и Кристофер Нкунку (89). На 61-й минуте Плеа получил две желтые карточки и был удален с поля.

Первый матч за "Лейпциг" провел 18-летний полузащитник Дани Ольмо, перешедший в клуб 25 января из загребского "Динамо", сумма трансфера игрока составила по данным портала Transfermarkt €20 млн. Лучший бомбардир команды Тимо Вернер, забивший в 20 матчах 20 голов, не может отличиться во втором туре кряду. "Лейпциг" не сумел обыграть "Боруссию" впервые с 16 сентября 2017 года, тогда команды также сыграли со счетом 2:2.

В другом субботнем матче мюнхенская "Бавария" со счетом 3:1 победила на выезде "Майнц". В турнирной таблице чемпионата Германии в активе лидирующей "Баварии" после 20 игр 42 очка, у "Лейпцига" - 41 очко.

В следующем туре "Бавария" и "Лейпциг" сыграют в очном матче 9 февраля, игра пройдет в Мюнхене, "Боруссия" в тот же день встретится дома с "Кёльном".