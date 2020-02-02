Клубы NFL "Сан-Франциско" и "Канзас-Сити" сыграют в Супербоуле

ТАСС, 2 февраля. Майами готовится принять главное спортивное событие года в США - Супербоул. В финале за право считаться лучшей командой мира по игре в американский футбол сойдутся "Сан-Франциско Форти Найнерс" и "Канзас-Сити Чифс".

Встреча пройдет в ночь на 3 февраля на стадионе "Хард Рок Стэдиум", который вмещает около 65 тыс. зрителей. Нынешний Супербоул станет 54-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига (NFL) и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций.

В этом сезоне в финале чемпионата NFL сыграют "Сан-Франциско" и "Канзас-Сити". Последний клуб вышел в финал впервые за 50 лет. На его счету единственная победа в Супербоуле (1970 год), в то время как его соперники брали главный трофей пять раз, последний - в 1994 году.

Супербоул является одним из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. В этом году 30-секундный рекламный слот во время Супербоула стоил $5,6 млн. Предложением воспользовались оба кандидата в президенты США: действующий глава государства Дональд Трамп и один из кандидатов от Демократической партии Майкл Блумберг.

В этом году хедлайнерами традиционного предматчевого шоу станут Дженнифер Лопес и Шакира, которая 2 февраля отметит день рождения.

В случае победы "Сан-Франциско" завоюет шестой чемпионский трофей и сравняется по этому показателю с рекордсменами НФЛ - командами "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс". Последняя одержала победу в прошлогоднем Супербоуле.