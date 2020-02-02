Смолов дебютировал в составе "Сельты" в матче чемпионата Испании с "Валенсией"

ТАСС, 2 февраля. Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на поле в составе "Сельты" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу против "Валенсии".

29-летний россиянин заменил Габриэля Фернандеса на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу "Валенсии". За оставшееся до конца матча время Смолов отметился одним ударом, который заблокировал защитник "Валенсии", а также заработал штрафной вблизи ворот соперника.

Матч завершился со счетом 0:1, единственный гол забил полузащитник "Валенсии" Карлос Солер (77-я минута). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пропустил встречу из-за травмы задней поверхности бедра.

"Сельта" набрала 17 очков в 22 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в зоне вылета. "Валенсия" идет четвертой, имея в активе 37 очков после 22 встреч. В следующем туре команда из Виго 9 февраля дома сыграет с "Севильей", а "Валенсия" в 23-м туре первенства Испании днем позднее встретится в гостях с "Хетафе", а 4 февраля на выезде сыграет с "Гранадой" в четвертьфинале Кубка страны.