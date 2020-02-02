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НХЛ

"Колорадо" проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 3:6
Описание
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 2 февраля. "Филадельфия" обыграла "Колорадо" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (15-я минута), Кевин Хейз (20, 57), Джоэль Фараби (24, 48) и Скотт Лотон (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (23), Микко Рантанен (25) и Андре Бураковски (50). Задоров и российский форвард Валерий Ничушкин сделали еще по одной голевой передаче.

На счету Ничушкина в этом сезоне теперь 18 (8+10) очков, Задорова - 11 (3+8).

В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает восьмое место, набрав 63 очка в 52 матчах. "Колорадо" расположился на третьей сточке на Западе с 62 очками в 50 встречах.

Результаты других матчей дня:

  • "Нью-Йорк Айлендерс" - "Ванкувер" - 3:4 ОТ;
  • "Баффало" - "Коламбус" - 2:1 ОТ;
  • "Монреаль" - "Флорида" - 4:0. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок;
  • "Детройт" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:1. Шведский вратарь Хенрик Лундквист отразил все 33 броска и сделал свой первый шатаут с ноября 2017 года;
  • "Виннипег" - "Сент-Луис" - 5:2. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал передачу, в этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков;
  • "Торонто" - "Оттава" - 2:1 ОТ.
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