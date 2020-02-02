"Колорадо" проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу

ТАСС, 2 февраля. "Филадельфия" обыграла "Колорадо" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (15-я минута), Кевин Хейз (20, 57), Джоэль Фараби (24, 48) и Скотт Лотон (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (23), Микко Рантанен (25) и Андре Бураковски (50). Задоров и российский форвард Валерий Ничушкин сделали еще по одной голевой передаче.
На счету Ничушкина в этом сезоне теперь 18 (8+10) очков, Задорова - 11 (3+8).
Valeri Nichushkin with his 9th of the year to get the Avalanche on the board!#GoAvsGo pic.twitter.com/BXiVvpLnkC— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 2, 2020
В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает восьмое место, набрав 63 очка в 52 матчах. "Колорадо" расположился на третьей сточке на Западе с 62 очками в 50 встречах.
Результаты других матчей дня:
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Ванкувер" - 3:4 ОТ;
- "Баффало" - "Коламбус" - 2:1 ОТ;
- "Монреаль" - "Флорида" - 4:0. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок;
- "Детройт" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:1. Шведский вратарь Хенрик Лундквист отразил все 33 броска и сделал свой первый шатаут с ноября 2017 года;
- "Виннипег" - "Сент-Луис" - 5:2. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал передачу, в этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков;
- "Торонто" - "Оттава" - 2:1 ОТ.