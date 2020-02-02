"Колорадо" проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу

ТАСС, 2 февраля. "Филадельфия" обыграла "Колорадо" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (15-я минута), Кевин Хейз (20, 57), Джоэль Фараби (24, 48) и Скотт Лотон (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (23), Микко Рантанен (25) и Андре Бураковски (50). Задоров и российский форвард Валерий Ничушкин сделали еще по одной голевой передаче.

На счету Ничушкина в этом сезоне теперь 18 (8+10) очков, Задорова - 11 (3+8).