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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" намерен приобрести футболиста "Ливерпуля" ван Дейка за £150 млн

Итальянский клуб попытается купить защитника летом 2020 года

ТАСС, 2 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении нидерландского защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Отмечается, что "Ювентус" предпримет попытку подписать контракт с футболистом летом 2020 года. Клуб из Турина намерен предложить за 28-летнего ван Дейка £150 млн.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году за £75 млн, став на тот момент самым дорогим защитником в истории, также он выступал за нидерландский "Гронинген" и шотландский "Селтик". В прошлом сезоне ван Дейк в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. Он стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив аргентиница Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.

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