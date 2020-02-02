Скорович: россияне вышли на ЧМ по мини-футболу, несмотря на отсутствие ряда лидеров

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по мини-футболу сумела выйти на чемпионат мира, несмотря на ряд кадровых проблем в команде. Об этом ТАСС рассказал главный тренер россиян Сергей Скорович.

Сборная России в субботу обыграла хорватов со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и напрямую вышла на чемпионат мира. В отборочной группе россияне также победили словаков (7:1) и уступили команде Азербайджана (3:4).

"У нас была очень сложная ситуация, очень много было травмированных, много проблем по ходу подготовки. Физическое состояние команды было не совсем хорошим, - сказал Скорович. - Ряд игроков остались в России и не поехали с нами на отбор, были травмированы. Я благодарен нашим спортсменам, которые в трудной ситуации проявили себя настоящей командой и боролись до конца".

"Даже после того матча, в котором мы проиграли [с азербайджанцами], мы нашли в себе силы переломить ситуацию и отобрались на чемпионат мира", - добавил он.

Скорович отметил возросший уровень конкуренции в европейском мини-футболе. "Кто-то говорит, что словаки - слабая команда, но посмотрите, как с ними сыграли хорваты и азербайджанцы. Мини-футбол в Европе подравнялся, за шесть путевок на чемпионат мира борется немало команд, и в таких условиях права на ошибку нет ни у лидеров, ни у середняков. Как мы видим, последние вообще взяли за горло лучшие команды мира", - отметил тренер.

Всего в чемпионате мира примут участие 24 команды, на данный момент помимо сборной России на турнир отобрались команды Соломоновых островов и Литвы (на правах страны - организатора чемпионата). Чемпионат мира - 2020 пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.