Футболист "Локомотива" Антон Миранчук избежал перелома ноги

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Медицинское обследование полузащитника футбольного клуба "Локомотив" Антона Миранчука не выявило у игрока перелома ноги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

24-летний Миранчук получил повреждение в начале первого тайма матча Кубка Париматч Премьер с "Партизаном" (1:1, 1:4 - по пенальти), на 18-й минуте игры вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Комментаторы телеканала "Матч Премьер" во время эфира сообщили о том, что у игрока есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости. Обследование должно было пройти в воскресенье.

"У Антона Миранчука повреждение стопы. Перелома не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, сроки восстановления игрока могут составить от двух до четырех недель.

В первой половине сезона-2019/20 Миранчук провел в составе "Локомотива" 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу. В чемпионате России железнодорожники после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В весенней части национальное первенство остается для москвичей единственным турниром, в котором они принимают участие, в Лиге чемпионов они завершили выступление в декабре, заняв четвертое место в группе с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и германским "Байером", а в Олимп - Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв на выезде калининградской "Балтике" (1:1, 1:4 - по пенальти).