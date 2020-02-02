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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук избежал перелома ноги

Полузащитник получил повреждение в матче Кубка Париматч Премьер с "Партизаном"
Антон Миранчук Михаил Александров/ТАСС
Описание
Антон Миранчук
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Медицинское обследование полузащитника футбольного клуба "Локомотив" Антона Миранчука не выявило у игрока перелома ноги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

24-летний Миранчук получил повреждение в начале первого тайма матча Кубка Париматч Премьер с "Партизаном" (1:1, 1:4 - по пенальти), на 18-й минуте игры вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Комментаторы телеканала "Матч Премьер" во время эфира сообщили о том, что у игрока есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости. Обследование должно было пройти в воскресенье.

"У Антона Миранчука повреждение стопы. Перелома не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, сроки восстановления игрока могут составить от двух до четырех недель.

В первой половине сезона-2019/20 Миранчук провел в составе "Локомотива" 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу. В чемпионате России железнодорожники после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В весенней части национальное первенство остается для москвичей единственным турниром, в котором они принимают участие, в Лиге чемпионов они завершили выступление в декабре, заняв четвертое место в группе с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и германским "Байером", а в Олимп - Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв на выезде калининградской "Балтике" (1:1, 1:4 - по пенальти).

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