FIA отложила этап Гран-при "Формулы-Е" в Китае из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 2 февраля. Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин "Формула-Е" в намеченный срок в Китае по причине вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

"Из-за вспышки коронавируса и после длительных консультаций с соответствующими департаментами провинции Хайнань и муниципального правительства города Санья, "Формула-E" вместе с FIA и Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КНР решили не проводить гонки в городе Санья в намеченную дату 21 марта 2020 года. "Формула-E" приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей, что имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс., более 300 человек умерли.