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Зимние олимпийские виды спорта

Немецкий экипаж Фридриха выиграл зачет Кубка мира по бобслею в четверках

Российский экипаж Алексея Стульнева занял шестое место
Франческо Фридрих EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Франческо Фридрих
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 2 февраля. Немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха стал победителем Кубка мира сезона-2019/20 в соревнованиях бобов-четверок.

На последнем этапе в швейцарском Санкт-Морице экипаж занял пятое место, но сумел сохранить лидерство в зачете четверок. По итогам восьми этапов Фридрих набрал 1686 очков, второе место заняли немцы во главе с Йоханнесом Лохнером (1649), третье - экипаж канадца Джастина Криппса (1603).

Российский экипаж Алексея Стульнева занял шестое место, набрав 1344 очка. Последний раз россияне входили в тройку лучших по итогам Кубка мира в сезоне-2016/17, когда победу одержал экипаж Александра Касьянова.

Фридрих впервые выиграл зачет Кубка мира, в сезоне-2017/18 он становился вторым. Немец является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, победив в соревнованиях двоек и четверок. Также в активе 29-летнего немца девять побед на чемпионатах мира и три - на чемпионатах Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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