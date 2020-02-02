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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Порядка 500 человек приняли участие во флешмобе в поддержку российских спортсменов на ВДНХ

Среди участников флешмоба были известные спортсмены - Дмитрий Булыкин, Юрий Постригай, Кира Езех и Евгения Уколова
Описание
© ZASPORT

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ежегодный флешмоб в поддержку российских спортсменов под девизом "Россия за спорт" прошел в Москве на главном катке на ВДНХ.

Несмотря на плюсовую температуру, порядка 500 человек приняли участие в мероприятии. Под музыку Сергея Рахманинова участники акции из табличек белых, синих и красных цветов сложили государственный флаг Российской Федерации.

По словам основателя компании ZASPORT, инициатора акции и экипировщика олимпийской сборной России Анастасии Задориной, флешмоб призван поддержать спортсменов, которым летом предстоит выступать на Олимпиаде в Токио. "И я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в Играх как команда России - с флагом, гербом и гимном, - сказала Задорина журналистам. - Но в любом случае, даже если они отправятся в Японию под нейтральный флагом, мы, болельщики, будем с замиранием сердца следить за их выступлениями и ждать побед и медалей".

Среди участников флешмоба были известные спортсмены: бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, трехкратная чемпионка Европы по керлингу Кира Езех, вице-чемпионка Европы по пляжному волейболу Евгения Уколова, посол чемпионата мира 2018 года по футболу и посол ООН в России по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырева.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, к участию в этих соревнованиях они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. Основанием для решения исполком WADA стали выводы следователей агентства, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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