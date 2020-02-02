Халили с пятью промахами завоевал серебро юниорского чемпионата мира в гонке преследования

ТАСС, 2 февраля. Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Победу одержал немец Данило Ритмюллер, показавший результат 35 минут 34,2 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Халили отстал от победителя на 0,6 секунды, допустив пять промахов. Третье место занял словенец Алекс Чисар (+1,2; 1). Даниил Серохвостов занял 14-е место (+1.20,9; 5), Кирилл Бажин - 17-е (+1.27,9; 4), Никита Матвеев - 35-е (+3.24,6; 4).

В едином общекомандном зачете юниорского и юношеского чемпионатов мира российская команда занимает второе место, завоевав четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Лидирует сборная Норвегии (5-2-1), третьими идут биатлонисты из Франции (1-2-3).

Юниорский чемпионат мира завершится позднее в воскресенье женской гонкой преследования.