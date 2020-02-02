Комиссия спортсменов надеется, что ОКР и Минспорт вынудят руководство ВФЛА уйти в отставку

ТАСС, 2 февраля. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выразила надежду, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ вынудят руководство федерации уйти в отставку. Заявление комиссии размещено на официальной странице в Instagram.

В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации.

"Игнорирование запросов спортсменов и рекомендаций Минспорта и ОКР не оставили пространства для иных действий, кроме как приостановления действия государственной аккредитации. В данной ситуации комиссия не видит иного выхода, кроме как досрочного ухода руководителей ВФЛА со своих постов", - говорится в заявлении комиссии.

"Особенно нужным считаем обратить внимание на предложение Минспорта и ОКР о проведении заседания президиума 31 января для наделения рабочей группы по восстановлению ВФЛА полномочиями по взаимодействию с международными организациями, которое было также оставлено без внимания. Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежании ухудшения сложившейся ситуации будут более решительны в данном вопросе", - сообщается в заявлении.

Также комиссия спортсменов выразила надежду, что созданная ОКР рабочая группа займет более конструктивную позицию и в кратчайшие сроки наладит контакт с AIU и World Athletics в связи с пропуском российскими легкоатлетами из-за действий ВФЛА международного зимнего сезона и подготовкой к летнему сезону и Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.