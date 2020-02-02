Сергей Лобанов стал победителем шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Лобанов выиграл международный шахматный турнир "Кубок РГСУ - Moscow Open". Соревнования прошли в Москве.

В заключительном, девятом туре он черными фигурами обыграл армянина Мануэля Петросяна.

По итогам девяти партий Лобанов набрал 7,5 очка, восемь шахматистов набрали по 7 очков, среди них россияне Даниил Линчевский, Жамсаран Цыдыпов, Алексей Придорожный и Сергей Савицкий.

Среди женщин лучшей стала украинка Юлия Осьмак, в активе которой 8,5 очка, второй стала победительница прошлого розыгрыша россиянка Анастасия Боднарук (7), также по семь очков на счету россиянок Баиры Ковановой, Марии Якимовой и Дарьи Войт.

Соревнования прошли в 16-й раз, в общей сложности участие в фестивале приняли более 2000 шахматистов, среди которых 40 гроссмейстеров.