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Шахматные турниры

Сергей Лобанов стал победителем шахматного турнира Moscow Open

В заключительном туре он одержал победу черными фигурами

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Лобанов выиграл международный шахматный турнир "Кубок РГСУ - Moscow Open". Соревнования прошли в Москве.

В заключительном, девятом туре он черными фигурами обыграл армянина Мануэля Петросяна.

По итогам девяти партий Лобанов набрал 7,5 очка, восемь шахматистов набрали по 7 очков, среди них россияне Даниил Линчевский, Жамсаран Цыдыпов, Алексей Придорожный и Сергей Савицкий.

Среди женщин лучшей стала украинка Юлия Осьмак, в активе которой 8,5 очка, второй стала победительница прошлого розыгрыша россиянка Анастасия Боднарук (7), также по семь очков на счету россиянок Баиры Ковановой, Марии Якимовой и Дарьи Войт.

Соревнования прошли в 16-й раз, в общей сложности участие в фестивале приняли более 2000 шахматистов, среди которых 40 гроссмейстеров.

Теги
Шахматные турниры
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