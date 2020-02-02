Россияне разделили первое место с норвежцами в общем зачете юниорского ЧМ по биатлону

ТАСС, 2 февраля. Сборная России разделила первое место с командой Норвегии в едином общекомандном зачете юниорского и юношеского чемпионатов мира по биатлону. Соревнования завершились в швейцарском Ленцерхайде.

В заключительной гонке россиянка Анастасия Шевченко победила в гонке преследования среди юниоров, спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 45,7 секунды, финишировав с российским флагом. Серебряным призером стала норвежка Осне Скреде (+15.0; 1 промах), бронзовым - болгарская спортсменка Милена Тодорова (+48.4; 2).

Ранее Шевченко ранее выиграла спринт на 7,5 км. Также золотые медали россиянам принесли Анастасия Халиуллина (юниоры) в индивидуальной гонке на 12,5 км, Алексей Ковалев (юноши) в спринте на 7,5 км и мужская юниорская сборная России в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и Карима Халили, ставшая лучшей в эстафете 4 по 7,5 км. Серебряные награды завоевали Любовь Калинина (юноши), Халили (юниоры) и юниорская женская сборная России (Халиуллина, Шевченко, Анастасия Гореева, Алина Кудисова), бронзовую - мужская юношеская сборная России (Ковалев, Алексей Зубарев, Олег Домичек).

По итогам соревнований российская команда завоевала девять медалей: пять золотых, три серебряные и одну бронзовую. Столько же в активе команды Норвегии, третьими стали биатлонисты из Германии (2-1-1).

Юниорский и юношеский чемпионаты мира по биатлону проходят ежегодно. В 2021 году соревнования пройдут в австрийском Обертиллиахе.