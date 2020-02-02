РФ будет претендовать на этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в предолимпийском сезоне

С 1 по 2 февраля в Сочи проходил этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Из-за обильных снежных осадков организаторам не удалось провести все запланированные старты. В субботу были отменены соревнования в женском скоростном спуске, однако в воскресном женском супергиганте медали нашли своих обладательниц. В прошлом году также из-за снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе.

"Сюрпризы, которые преподносит погода, ни в коем случае не влияют на то, кто получит в следующем сезоне право проводить этапы Кубка мира, - заметил Мельников. - Горы - это переменчивая погода, снег, дождь, ветер. Все предвидеть невозможно. Конечно, мы рассматриваем возможность проведения международных стартов и в следующем сезоне".

"Но надо заметить, что в этом году состоится переизбрание президента FIS [Международной федерации лыжного спорта], приход нового руководителя повлечет за собой определенные изменения в развитии лыжных видов спорта. Мы сейчас общаемся с директорами Кубка мира и Кубка Европы, говорим им о своем желании и в дальнейшем проводить в нашей стране международные соревнования, причем не только скоростной спуск, но и технические виды и у женщин, и у мужчин. Обсуждение предварительное идет о том, чтобы у нас этап Кубка мира проходил и впредь. Я считаю, что в такой стране, как Россия, обязательно должны проходить такие соревнования", - заключил собеседник ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.