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Зимние олимпийские виды спорта

РФ будет претендовать на этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в предолимпийском сезоне

Два года подряд проведению этапа в Сочи мешает погода

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия намерена претендовать на проведение этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне-2020/21. Об этом сообщил ТАСС президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

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С 1 по 2 февраля в Сочи проходил этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Из-за обильных снежных осадков организаторам не удалось провести все запланированные старты. В субботу были отменены соревнования в женском скоростном спуске, однако в воскресном женском супергиганте медали нашли своих обладательниц. В прошлом году также из-за снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе.

"Сюрпризы, которые преподносит погода, ни в коем случае не влияют на то, кто получит в следующем сезоне право проводить этапы Кубка мира, - заметил Мельников. - Горы - это переменчивая погода, снег, дождь, ветер. Все предвидеть невозможно. Конечно, мы рассматриваем возможность проведения международных стартов и в следующем сезоне".

"Но надо заметить, что в этом году состоится переизбрание президента FIS [Международной федерации лыжного спорта], приход нового руководителя повлечет за собой определенные изменения в развитии лыжных видов спорта. Мы сейчас общаемся с директорами Кубка мира и Кубка Европы, говорим им о своем желании и в дальнейшем проводить в нашей стране международные соревнования, причем не только скоростной спуск, но и технические виды и у женщин, и у мужчин. Обсуждение предварительное идет о том, чтобы у нас этап Кубка мира проходил и впредь. Я считаю, что в такой стране, как Россия, обязательно должны проходить такие соревнования", - заключил собеседник ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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