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Зимние олимпийские виды спорта

Участники ЧМ по санному спорту прилетят в понедельник в Сочи чартерным рейсом из Германии

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Участники чемпионата мира по санному спорту прибудут в Сочи в понедельник, 3 февраля, чартерным авиарейсом из немецкого Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России.

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"Самолет со спортсменами приземлится в сочинском аэропорту в понедельник днем, приблизительно в 15:00 мск, - сказали ТАСС в пресс-службе. - Саночники направятся в аэропорт Франкфурта-на-Майне напрямую из Оберхофа, где сегодня завершился очередной этап Кубка мира".

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL), с 5 по 10 февраля на сочинской трассе пройдет международная тренировочная неделя, в которой примут участие все будущие участники чемпионата мира. Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

По словам организаторов, в соревнованиях выступят около 150 спортсменов из более чем 20 стран мира. Это будет первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Винтерберге (Германия), сборная России завоевала золото в эстафете (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров) и две бронзовые медали (Павличенко в личной гонке и спринте).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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