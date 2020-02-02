СМИ: "Локомотив" и "Краснодар" заинтересованы в переходе футболиста "Ромы" Жезуса

ТАСС, 2 февраля. Российские клубы "Локомотив" и "Краснодар" проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской "Ромы" Жуану Жезусу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttomercato.

По информации источника, в трансфере 28-летнего игрока также заинтересован казанский "Рубин".

Бразилец выступает за "Рому" с июля 2016 года (сначала игрок провел сезон в аренде, после чего подписал с клубом полноценный контракт). В текущем сезоне Жезус четыре раза вышел на поле во всех турнирах, один из матчей игрок провел в стартовом составе. Также он выступал за бразильский "Интернасьонал", в составе которого выиграл Кубок Либертадорес (2010) и Суперкубок Южной Америки (2011), и итальянский "Интер".

Жезус является чемпионом мира и Южной Америки среди футболистов не старше 20 лет (2011). В составе главной сборной он провел четыре матча.