Шестой этап Кубка IBU перенесен из Германии из-за теплой погоды

ТАСС, 2 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести шестой этап Кубка IBU из немецкого Арбера из-за плохой погоды. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Шестой этап Кубка IBU, который должен был пройти в Арбере с 8 по 9 февраля 2020 года, отменен из-за дождя и теплой погоды. IBU пытается найти замену и своевременно сообщит о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении.

8 февраля на шестом этапе Кубка IBU должны были пройти спринтерские гонки у женщин и мужчин, а 9-го февраля - масс-старты с участием 60 биатлонистов.

В общем зачете у мужчин лидирует норвежец Эндре Стрёмсхайм (395 очков), вторым идет немец Лукас Фрацшер (386), третьим - россиянин Кирилл Стрельцов (365). У женщин первое место занимает россиянка Екатерина Глазырина (469), второй идет норвежка Каролина Эрдаль (360), третье место занимает россиянка Анастасия Поршнева (357). На четвертой строчке также располагается россиянка Ирина Старых (326).