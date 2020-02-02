"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" в чемпионате Англии, Зинченко удалили

ТАСС, 2 февраля. "Тоттенхэм" со счетом 2:0 обыграл на своем поле "Манчестер Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 63-й минуте в своей дебютной встрече за клуб гол забил Стивен Бергвейн, на 71-й минуте отличился Сон Хын Мин. Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко на 60-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля, в концовке первого тайма голкипер хозяев Уго Льорис отразил пенальти в исполнении Илкая Гюндогана.

Бергвейн стал 250-м игроком в Английской премьер-лиге, которому удалось забить в дебютном матче, полузащитник перешел в субботу из нидерландского ПСВ. Зинченко стал вторым украинским игроком после Олега Лужного ("Арсенал"), который был удален с поля в матче чемпионата Англии. "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии впервые с октября 2016 года (2:0).

Команды Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы встретились 23-й раз, португалец одержал шестую победу, на счету коллективов Гвардиолы 11 побед, шесть раз матчи завершались вничью.

После этой победы подопечные Моуринью поднялись на пятую строчку турнирной таблицы, набрав 37 очков. "Манчестер Сити" прервал пятиматчевую серию без поражений и продолжает с 51 очком занимать второе место в чемпионате. Лидирует "Ливерпуль" с 73 очками.

В следующем матче "Тоттенхэм" сыграет в гостях 16 февраля с "Астон Виллой", команда Хосепа Гвардиолы 9 февраля примет "Вест Хэм".