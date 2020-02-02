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Футбол во Франции

СМИ: футболиста "Монако" Мартинша могут дисквалифицировать на шесть месяцев

В субботу португалец был удален в матче чемпионата Франции против "Нима" (1:3) за толчок судьи, после чего он повторно толкнул арбитра

ТАСС, 2 февраля. Португальский полузащитник футбольного клуба "Монако", выступающего в чемпионате Франции, Желсон Мартинш может быть дисквалифицирован на шесть месяцев за толчок судьи в гостевом матче 22-го тура первенства страны против "Нима" (1:3). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Get French Football News.

Инцидент произошел на 32-й минуте встречи. Главный арбитр Микаэль Лесаж удалил с поля полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, за товарища по команде вступился Мартинш, который, предъявляя претензии судье, толкнул судью. После того как рефери показал Мартиншу красную карточку, португалец повторно толкнул Лесажа и покинул поле. По информации источника, за свой поступок Мартинш может пропустить от восьми матчей до шести месяцев, решение о дисквалификации спортсмена будет принято 5 февраля.

Мартинш выступает за "Монако" с января 2019 года (первую половину года Мартинш провел в аренде), в текущем сезоне португалец провел 23 матча, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу. "Монако" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 22 встречах. За клуб также выступает российский полузащитник Александр Головин.

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