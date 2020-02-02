Фигуристы Забияко и Энберт приняли участие в благотворительной акции на ВДНХ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира по фигурному катанию в южнокорейском Пхёнчхане спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт приняли участие в благотворительной акции в поддержку подопечных фонда "Линия жизни" Максима и Виктории Перепелица на ВДНХ. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Забияко, Энберт и другие члены команды их тренера Нины Мозер дали мастер-класс участникам вечера, помогая им освоить базовые элементы фигурного катания на самом большом на территории Европы катке с искусственным покрытием. В конце вечера все участники акции, получившей название "Созвездие перепелок", прокатили брата и сестру по всему периметру катка. Вечер был организован в день шестилетия Максима Перепелицы, он и его четырехлетняя сестра Виктория впервые в жизни оказались на катке.

В три года врачи поставили Максиму диагноз "гипоплазия мозжечка", которая влияет и на координацию движений. Мальчик упорно борется с болезнью, раз за разом проходя курс реабилитации. У Вики укорочение правой нижней конечности, мононевропатия правой нижней конечности, миелодисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника, незрелость тазобедренных суставов. Пока ее нельзя оперировать, девочка постоянно проходит курсы лечения и реабилитации.

"Мы будем рады, если наше присутствие подарило этим детишкам хорошее настроение, если они запомнили этот день и будут вспоминать его с удовольствием, все это уже здорово. А уж если наше участие поможет привлечь внимание к их проблеме, помочь им с лечением, это действительно большое дело. Нужно делать добро, и добро обязательно вернется к тебе, я в этом уверен", - подчеркнул Энберт.

Забияко отметила, что для спортсменов это уже не первый опыт участия в подобных мероприятиях: "Мы и раньше принимали участие в благотворительных акциях, несмотря на загруженный график тренировок, - рассказала ТАСС Наталья Забияко. - Мы знаем историю этих детишек и рады, что у нас есть возможность их поддержать".

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года, бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 года, бронзовыми призерами командного чемпионата мира 2019 года, бронзовым призерами чемпионата Европы 2018 года. В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебро на чемпионате России, однако прекратили соревновательную деятельность перед чемпионатом Европы из-за проблем со здоровьем у Энберта, врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за частотой сердечных сокращений и не допускать нагрузок, приводящих к повышению пульса свыше 140 ударов в минуту.