{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Фигуристы Забияко и Энберт приняли участие в благотворительной акции на ВДНХ

Спортсмены вместе другими членами команды их тренера Нины Мозер дали мастер-класс участникам вечера

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира по фигурному катанию в южнокорейском Пхёнчхане спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт приняли участие в благотворительной акции в поддержку подопечных фонда "Линия жизни" Максима и Виктории Перепелица на ВДНХ. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Забияко, Энберт и другие члены команды их тренера Нины Мозер дали мастер-класс участникам вечера, помогая им освоить базовые элементы фигурного катания на самом большом на территории Европы катке с искусственным покрытием. В конце вечера все участники акции, получившей название "Созвездие перепелок", прокатили брата и сестру по всему периметру катка. Вечер был организован в день шестилетия Максима Перепелицы, он и его четырехлетняя сестра Виктория впервые в жизни оказались на катке.

В три года врачи поставили Максиму диагноз "гипоплазия мозжечка", которая влияет и на координацию движений. Мальчик упорно борется с болезнью, раз за разом проходя курс реабилитации. У Вики укорочение правой нижней конечности, мононевропатия правой нижней конечности, миелодисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника, незрелость тазобедренных суставов. Пока ее нельзя оперировать, девочка постоянно проходит курсы лечения и реабилитации.

"Мы будем рады, если наше присутствие подарило этим детишкам хорошее настроение, если они запомнили этот день и будут вспоминать его с удовольствием, все это уже здорово. А уж если наше участие поможет привлечь внимание к их проблеме, помочь им с лечением, это действительно большое дело. Нужно делать добро, и добро обязательно вернется к тебе, я в этом уверен", - подчеркнул Энберт.

Забияко отметила, что для спортсменов это уже не первый опыт участия в подобных мероприятиях: "Мы и раньше принимали участие в благотворительных акциях, несмотря на загруженный график тренировок, - рассказала ТАСС Наталья Забияко. - Мы знаем историю этих детишек и рады, что у нас есть возможность их поддержать".

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года, бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 года, бронзовыми призерами командного чемпионата мира 2019 года, бронзовым призерами чемпионата Европы 2018 года. В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебро на чемпионате России, однако прекратили соревновательную деятельность перед чемпионатом Европы из-за проблем со здоровьем у Энберта, врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за частотой сердечных сокращений и не допускать нагрузок, приводящих к повышению пульса свыше 140 ударов в минуту.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в НХЛ. Овечкин прервал голевую серию
Одну из шайб в составе столичной команды забросил Евгений Кузнецов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС