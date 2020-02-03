"Коламбус" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

ТАСС, 3 февраля. "Коламбус" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (58). У "Монреаля" отличился Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).

Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности "+11". Форвард "Монреаля" россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.