{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Коламбус" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

Встреча завершилась со счетом 4:3
Владислав Гавриков AP Photo/Paul Sancya
Описание
Владислав Гавриков
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 3 февраля. "Коламбус" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (58). У "Монреаля" отличился Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).

Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности "+11". Форвард "Монреаля" россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.

"Коламбус" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. "Монреаль" идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков после 54 встреч.

В следующем матче "Коламбус" 5 февраля на домашней площадке примет "Флориду", а "Монреаль" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Джерси".

Реклама на ТАСС
НХЛ
Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Ванкувер" в матче НХЛ
Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС