"Коламбус" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

ТАСС, 3 февраля. "Коламбус" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (58). У "Монреаля" отличился Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).
Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности "+11". Форвард "Монреаля" россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.
Short side, right in. Vladislav Gavrikov had eyes on it. pic.twitter.com/JWWhFxLBQL— NHL (@NHL) February 2, 2020
"Коламбус" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. "Монреаль" идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков после 54 встреч.
В следующем матче "Коламбус" 5 февраля на домашней площадке примет "Флориду", а "Монреаль" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Джерси".