Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

Свечников забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 19-летнего форварда теперь 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 52 матчах.

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26), российский нападающий Андрей Свечников (46). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35). Победный буллит на счету 38-летнего Джастина Уильямса.

ТАСС, 3 февраля. "Каролина" обыграла "Ванкувер" по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Каролина" занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 52 матчах. "Ванкувер" идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч.

В следующем матче "Каролина" 5 февраля в гостях сыграет с лидером Западной конференции "Сент-Луисом", а "Ванкувер" на выезде встретится с "Бостоном". Обе встречи пройдут 5 февраля.