{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3
Андрей Свечников и Джастин Уильямс AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников и Джастин Уильямс
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 3 февраля. "Каролина" обыграла "Ванкувер" по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26), российский нападающий Андрей Свечников (46). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35). Победный буллит на счету 38-летнего Джастина Уильямса.

Свечников забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 19-летнего форварда теперь 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 52 матчах.

"Каролина" занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 52 матчах. "Ванкувер" идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч.

В следующем матче "Каролина" 5 февраля в гостях сыграет с лидером Западной конференции "Сент-Луисом", а "Ванкувер" на выезде встретится с "Бостоном". Обе встречи пройдут 5 февраля.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Коламбус" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку
Встреча завершилась со счетом 4:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС