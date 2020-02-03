Фигурист Энберт пожелал Тарасовой и Морозову сил и терпения в подготовке к Олимпиаде-2020

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командном турнире Александр Энберт, который выступает в паре с Натальей Забияко, считает, что российской спортивной паре Евгении Тарасову и Владимиру Морозову нужно верить в себя и запастись терпением во время подготовки к Играм в Пекине 2022 года. Такое мнение Энберт высказал ТАСС.

Товарищи Забияко и Энберта по команде тренера Нины Мозер Тарасова и Морозов к нынешнему сезону готовились в США с Мариной Зуевой и на недавнем чемпионате Европы завоевали бронзовую медаль.

"У Володи с Женей свой план подготовки к Играм, и то, как они ему следуют, знают только они. Доходят ли они до определенной формы, пробуют ли что-то новое - оценить все это могут только они сами. Их программы в этом сезоне мне нравятся, они классные. Все-таки они сменили тренера, систему подготовки, и мы можем только пожелать им сил им и терпения, главное - верить в свой путь, и тогда все получится, я уверен".

В прошлом сезоне Забияко и Энберт завоевали серебро на чемпионате России, однако были вынуждены приостановить соревновательную деятельность из-за проблем со здоровьем партнера - врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за нагрузками и не превышать повышения пульса свыше 140 ударов в минуту.