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КХЛ

Панихида по голкиперу ХК "Снежные барсы" Прокофьеву пройдет в Ледовом дворце в Нур-Султане

Голкипер умер в возрасте 18 лет от саркомы Юинга

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Панихида по умершему голкиперу казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Снежные барсы" Вилену Прокофьеву пройдет в Ледовом дворце в Нур-Султане. Об этом ТАСС в понедельник сообщил Борис Иванищев, президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", к системе которого относятся "Снежные барсы".

В понедельник "Барыс" сообщил о том, что голкипер умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга - злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

"Мы сейчас на связи с родными, - сказал Иванищев. - Тело должны доставить в Нур-Султан, мы проведем панихиду и отправим его дальше по желанию родителей. Панихида будет в Ледовом дворце".

"Его привезут завтра или послезавтра. Мы занимаемся этим, все [расходы] берем на себя", - добавил президент "Барыса".

Также Иванищев сообщил, что вопрос о выходе "Снежных барсов" на запланированный на 3 февраля матч чемпионата МХЛ против нижегородской "Чайки" в траурных повязках находится на согласовании с лигой. "С Москвой еще не связывались, не согласовали с МХЛ. Этот вопрос в работе", - отметил собеседник агентства.

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионатах МХЛ, а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

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