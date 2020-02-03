{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве

В понедельник "Барыс" из Нур-Султана сообщил о кончине 18-летнего вратаря, в ноябре прошлого года ему диагностировали саркому Юинга

ТАСС, 3 февраля. Все игры Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

На эту тему

В понедельник "Барыс" сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана "Снежные барсы", умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга - злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

"В память о Вилене Прокофьеве матчи МХЛ 3 февраля 2020 года начнутся с минуты молчания, - говорится в сообщении. - Также с минуты молчания стартуют сегодня матчи Открытого чемпионата Республики Казахстан".

В понедельник в МХЛ пройдут две встречи: "Чайка" (Нижний Новгород) - "Снежные барсы", "Локо" (Ярославль) - "Атлант" (Мытищи, Московская область).

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

Реклама на ТАСС
ММА
Федор Емельяненко заявил, что в российском ММА есть проблема с допингом
Спортсмен отметил, что данный вопрос можно урегулировать как на законодательном уровне, так и с помощью привлечения министерства спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС