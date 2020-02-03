Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве

ТАСС, 3 февраля. Все игры Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

В понедельник "Барыс" сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана "Снежные барсы", умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга - злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

"В память о Вилене Прокофьеве матчи МХЛ 3 февраля 2020 года начнутся с минуты молчания, - говорится в сообщении. - Также с минуты молчания стартуют сегодня матчи Открытого чемпионата Республики Казахстан".

В понедельник в МХЛ пройдут две встречи: "Чайка" (Нижний Новгород) - "Снежные барсы", "Локо" (Ярославль) - "Атлант" (Мытищи, Московская область).

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).