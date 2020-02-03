Пахноцкая: РУСАДА открыло дело о возможном нарушении борцом Маховым антидопинговых правил

В понедельник стало известно, что в допинг-пробе, взятой у Махова во внесоревновательный период, когда спортсмен находился дома, был обнаружен гормон роста. Сам борец не отрицает такой возможности, о чем он сообщил на встрече с главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.

"Поскольку президент федерации Михаил Мамиашвили уже сделал заявление о возможном нарушении антидопинговых правил борцом Билялом Маховым, то РУСАДА может подтвердить отправку уведомления об этом и открытие дела. Но о всех деталях нарушения и возможных санкциях можно будет говорить только после решения дисциплинарного комитета. Борец должен решить, вскрывать или нет пробу "Б". У спортсмена есть 14 дней, чтобы предоставить свою позицию, и также есть основания запросить ускоренные слушания, но в таком случае он должен прислать свой ответ как можно быстрее и также аргументировать необходимость ускоренных слушаний", - сказала Пахноцкая.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали в греко-римской борьбе и одну бронзу в вольной борьбе.