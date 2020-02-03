Хабиб Нурмагомедов заявил, что по окончании карьеры не планирует уходить в политику

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что по окончании спортивной карьеры не планирует посвящать свою жизнь политике. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

"А вам как Хабиб-политик? - поинтересовался Нурмагомедов в ответ на вопрос журналистов о его политических планах. - Я бы предпочел более спокойную жизнь, я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем".