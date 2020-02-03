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ММА

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Макгрегором

Ранее Дэйна Уайт заявил, что повторный поединок между спортсменами может состояться осенью 2020 года

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Махачкале.

1 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться осенью 2020 года.

"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?", - сказал Нурмагомедов.

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