Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Макгрегором

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Махачкале.

1 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться осенью 2020 года.

"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?", - сказал Нурмагомедов.