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ММА

Хабиб Нурмагомедов не считает, что январский бой Макгрегора и Серроне был договорным

Ирландец победил американца нокаутом в первом раунде

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не думает, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне был договорным. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-конференции.

19 января Макгрегор победил Серроне нокаутом в первом раунде.

"Я не думаю так [что бой был договорным]. UFC бы не стали так рисковать. Просто они подобрали ему удобного соперника, который все свои большие бои сливает", - считает Нурмагомедов.

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