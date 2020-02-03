Инфантино: Катар завершит подготовку к ЧМ-2022 по футболу к концу 2020 года

ТАСС, 3 февраля. Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре завершится к концу 2020 года. Об этом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в рамках конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в Будапеште.

В феврале 2019 года генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила ТАСС, что все стадионы чемпионата мира в Катаре будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года. Стадионы "Аль-Вакра" и "Халифа" были открыты в 2019 году.

"Катар пока не готов к чемпионату мира, но он завершит подготовку раньше, чем любая другая страна, - сказал Инфантино. - За два года до турнира у них будут готовы стадионы, отели и все остальное. Думаю, этот турнир станет переломным для мира, потому что люди отправятся в Катар и увидят, что предрассудки об арабском мире не имеют под собой оснований. Чемпионат мира поможет этому".

В мае 2019 года Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в его истории.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.