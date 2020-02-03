Участников драки во время футбольного матча в Дагестане ждет строгое наказание

МАХАЧКАЛА, 3 февраля, /ТАСС/. Потасовка произошла между футболистами во время матча между командами второй лиги Дагестана, ее участников ждут строгие меры. Об этом говорится в заявлении президента Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана Рамазана Газиева, поступившем в ТАСС.

"Вчера в некоторых пабликах в cоциальных сетях были размещены кадры потасовки, случившейся в матче второй лиги "Хуштада" - "Тындырбек". Такие и близкие к подобному эпизоды в нашей лиге случаются крайне редко. По этому эпизоду будут приняты самые строгие меры со стороны контрольно-дисциплинарного комитета", - говорится в заявлении.

Газиев подчеркнул, что участники потасовки являются новичками на турнире и не до конца осознают правила. "Тем, кто не умеет сдерживать эмоции в пылу борьбы, не место в ЛФЛ Дагестана. К сожалению, вынужден признать, что у многих после этого эпизода сложилось неправильное восприятие нашей лиги", - отметил он.

Президент ЛФЛ Дагестана выразил благодарность судейскому корпусу, администраторам и остальному персоналу лиги за то, что они быстро и профессионально погасили конфликт. Он также добавил, что все участники инцидента осознают свою вину, извинились друг перед другом, оргкомитетом и всеми остальными участниками, а также зрителями турнира. "Что касается безопасности и порядка во время матчей ЛФЛ, то отмечу, что за сезон мы проводим почти 600 матчей. За восемь лет мы провели несколько тысяч матчей, и только вчера случилась массовая драка", - отметил он.

Газиев напомнил, что в ЛФЛ Дагестана принимает участие 66 команд со всего Дагестана. "А это более 1500 футболистов, матч в прямом эфире смотрят несколько тысяч болельщиков в разных уголках нашей республики. ЛФЛ Дагестана входит в тройку лучших турниров России. Именно из ЛФЛ Дагестана вышли чемпионы мира по мини-футболу Рустам Рамазанов и Гамид Шахбанов", - добавил он.