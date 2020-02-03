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Футбол в Италии

Тренер ФК "Аталанта" Гасперини признан лучшим в Италии по мнению коллег

В прошлом сезоне клуб из Бергамо стал третьим в национальном первенстве

ТАСС, 3 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини стал обладателем премии лучшему тренеру итальянского чемпионата по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football-Italia.

Премия под названием Panchina d'Oro ("Золотая скамья") вручается на основании голосования, проводящегося среди тренеров, работающих в чемпионате Италии. Впервые она была вручена по итогам сезона-1990/91, тогда она носила международный характер. Победителем стал бельгийский тренер французского "Марселя" Раймон Гуталс. С сезона-1991/92 премия вручается только тренерам клубов из чемпионата Италии.

62-летний Гасперини впервые был признан лучшим тренером сезона. В прошлый раз награды был удостоен Массимилиано Аллегри, он же является рекордсменом по количеству побед (4).

Гасперини начал работу в "Аталанте" летом 2016 года. По итогам прошлого сезона клуб из города Бергамо впервые вошел в тройку лучших. Помимо этого, "Аталанта" вышла в финал Кубка Италии, где уступила римскому "Лацио" (0:2).

На данный момент "Аталанта" находится на четвертом месте после 22 туров, набрав 39 очков. В следующем туре 8 февраля подопечные Гасперини в гостях сыграют с "Фиорентиной". В 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с испанской "Валенсией". Первый матч противостояния пройдет 19 февраля в Италии.

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