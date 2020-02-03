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Мировой футбол

Инфантино изъявил желание создать женский клубный чемпионат мира по футболу

Аналогичный мужской турнир проводится с 2000 года

ТАСС, 3 февраля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что необходимо создать женский клубный чемпионат мира. Об этом Инфантино заявил в рамках конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в Будапеште.

Мужской клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны.

"В футболе наступает то время, когда должно быть половое равноправие на поле и вне его, в управлении команд, но и этого недостаточно, - заявил Инфантино. - Мы провели лучший женский чемпионат мира во Франции (который прошел с 7 июня по 7 июля 2019 года - прим. ТАСС), и многие впервые осознали, что это настоящий спорт, он не скучный, быстрый. Я бы хотел создать женский клубный чемпионат мира, мы должны больше вкладываться в женский футбол".

Инфантино сообщил, что ФИФА вложила $1 млрд в развитие женского футбола. "За последние десять лет люди в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций) концентрировались на создание новых соревнований, и теперь у них есть Лига Европы, а также другие изменения. А вот остальной мир, включая ФИФА, концентрировался, к сожалению, на других вещах", - отметил Инфантино.

Президент ФИФА уделил особое внимание проблеме расизма в футболе. "Мы должны открыто говорить об этом, это первый шаг к решению проблемы, наша организация должна быть открытой, обучать детей быть толерантными. В некоторых странах судья может остановить игру в случае проявления расизма, если это продолжается, то матч отменяется, а команда, чьи болельщики оскорбляли кого-то на национальной почве, автоматически проигрывает. Это правильно, остальные страны тоже должны так делать, если они этого не сделают, то вмешается ФИФА", - заключил Инфантино.

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