Бронзового призера ОИ по вольной борьбе шведку Франссон уличили в допинге

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведки Йенни Франссон дала положительный результат. Об этом в понедельник сообщила газета Dagens Nyheter.

В пробе 32-летней Франссон были обнаружены следы анаболического стероида - метилтестостерона. По словам пресс-секретаря Шведской ассоциации борцов Закариаса Таллрота, была проанализирована только проба "А" и речь идет о небольшом количестве запрещенного вещества. Шведка отстранена от национальной команды до того, как станут известны результаты пробы "Б".

Сама Франссон утверждает, что получила препарат по ошибке.

В настоящее время Франссон занимает второе место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весе до 68 кг и является претендентом на медаль на Олимпиаде - 2020 в Токио. На ее счету золото (2012) и бронза (2019) чемпионатов мира, золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.