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КХЛ

СКА впервые в сезоне победил "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургской команды
Хоккеисты "Спартака" Евгений Кулик и СКА Наиль Якупов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака" Евгений Кулик и СКА Наиль Якупов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенной шайбой отметился защитник гостей Антон Белов (9-я минута). Защитник СКА Артем Зуб провел 300-й матч в КХЛ, он набрал в них 63 очка (19 голов + 44 результативные передачи). Помимо петербургской команды, хоккеист выступал за хабаровский "Амур" (2014-2016).

Нападающий столичной команды Анатолий Никонцев провел за клуб 296-й матч и повторил рекорд бывшего форварда красно-белых Артема Воронина по играм за "Спартак" в КХЛ. Всего на счету 29-летнего Никонцева стало 535 матчей в КХЛ, он также защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста" и череповецкой "Северстали".

СКА впервые в текущем сезоне обыграл "Спартак", до этого трижды побеждал московский клуб. СКА одержал пятую победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 21 января в гостевом матче против ЦСКА (2:3).

Петербургский клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф, "Спартаку" для досрочного выхода в плей-офф необходимо было набрать в этом матче одно очко.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на второй строчке, набрав 79 очков в 55 матчах, "Спартак" идет пятым, имея в активе 68 очков в 55 играх. В следующем матче СКА примет "Амур" 11 февраля, "Спартак" в этот же день дома сыграет с магнитогорским "Металлургом". Ранее место в плей-офф из Западной конференции обеспечили себе ЦСКА, столичный "Динамо" и "Йокерит" (Хельсинки).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5535321311173-8984
2СКА5525752313149-10679
3Динамо Мск5629414315165-12375
4Йокерит5424813414161-14373
5Спартак5522442617150-12568
6Локомотив5521451321148-13364
7Торпедо5520523124152-14858
8Витязь5519245322121-14358
9Сочи5415431724112-14452
10Северсталь5611353727110-16048
11Динамо Мн549215631115-19635
12Динамо Р53950333384-16234
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс5433243111155-9982
2Авангард5629152613150-10578
3Барыс5526610715140-12273
4Автомобилист5520833516146-13470
5Сибирь5424243219123-12465
6Салават Юлаев5521418120137-12861
7Металлург Мг5418344421124-12458
8Куньлунь5719334325131-14957
9Адмирал5415461325117-14554
10Амур5417145324108-12152
11Нефтехимик5416244424130-14252
12Трактор5517313229112-14847

 

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