СКА впервые в сезоне победил "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенной шайбой отметился защитник гостей Антон Белов (9-я минута). Защитник СКА Артем Зуб провел 300-й матч в КХЛ, он набрал в них 63 очка (19 голов + 44 результативные передачи). Помимо петербургской команды, хоккеист выступал за хабаровский "Амур" (2014-2016).
Нападающий столичной команды Анатолий Никонцев провел за клуб 296-й матч и повторил рекорд бывшего форварда красно-белых Артема Воронина по играм за "Спартак" в КХЛ. Всего на счету 29-летнего Никонцева стало 535 матчей в КХЛ, он также защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста" и череповецкой "Северстали".
СКА впервые в текущем сезоне обыграл "Спартак", до этого трижды побеждал московский клуб. СКА одержал пятую победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 21 января в гостевом матче против ЦСКА (2:3).
Петербургский клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф, "Спартаку" для досрочного выхода в плей-офф необходимо было набрать в этом матче одно очко.
В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на второй строчке, набрав 79 очков в 55 матчах, "Спартак" идет пятым, имея в активе 68 очков в 55 играх. В следующем матче СКА примет "Амур" 11 февраля, "Спартак" в этот же день дома сыграет с магнитогорским "Металлургом". Ранее место в плей-офф из Западной конференции обеспечили себе ЦСКА, столичный "Динамо" и "Йокерит" (Хельсинки).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|55
|35
|3
|2
|1
|3
|11
|173-89
|84
|2
|СКА
|55
|25
|7
|5
|2
|3
|13
|149-106
|79
|3
|Динамо Мск
|56
|29
|4
|1
|4
|3
|15
|165-123
|75
|4
|Йокерит
|54
|24
|8
|1
|3
|4
|14
|161-143
|73
|5
|Спартак
|55
|22
|4
|4
|2
|6
|17
|150-125
|68
|6
|Локомотив
|55
|21
|4
|5
|1
|3
|21
|148-133
|64
|7
|Торпедо
|55
|20
|5
|2
|3
|1
|24
|152-148
|58
|8
|Витязь
|55
|19
|2
|4
|5
|3
|22
|121-143
|58
|9
|Сочи
|54
|15
|4
|3
|1
|7
|24
|112-144
|52
|10
|Северсталь
|56
|11
|3
|5
|3
|7
|27
|110-160
|48
|11
|Динамо Мн
|54
|9
|2
|1
|5
|6
|31
|115-196
|35
|12
|Динамо Р
|53
|9
|5
|0
|3
|3
|33
|84-162
|34
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|54
|33
|2
|4
|3
|1
|11
|155-99
|82
|2
|Авангард
|56
|29
|1
|5
|2
|6
|13
|150-105
|78
|3
|Барыс
|55
|26
|6
|1
|0
|7
|15
|140-122
|73
|4
|Автомобилист
|55
|20
|8
|3
|3
|5
|16
|146-134
|70
|5
|Сибирь
|54
|24
|2
|4
|3
|2
|19
|123-124
|65
|6
|Салават Юлаев
|55
|21
|4
|1
|8
|1
|20
|137-128
|61
|7
|Металлург Мг
|54
|18
|3
|4
|4
|4
|21
|124-124
|58
|8
|Куньлунь
|57
|19
|3
|3
|4
|3
|25
|131-149
|57
|9
|Адмирал
|54
|15
|4
|6
|1
|3
|25
|117-145
|54
|10
|Амур
|54
|17
|1
|4
|5
|3
|24
|108-121
|52
|11
|Нефтехимик
|54
|16
|2
|4
|4
|4
|24
|130-142
|52
|12
|Трактор
|55
|17
|3
|1
|3
|2
|29
|112-148
|47