СКА впервые в сезоне победил "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенной шайбой отметился защитник гостей Антон Белов (9-я минута). Защитник СКА Артем Зуб провел 300-й матч в КХЛ, он набрал в них 63 очка (19 голов + 44 результативные передачи). Помимо петербургской команды, хоккеист выступал за хабаровский "Амур" (2014-2016).

Нападающий столичной команды Анатолий Никонцев провел за клуб 296-й матч и повторил рекорд бывшего форварда красно-белых Артема Воронина по играм за "Спартак" в КХЛ. Всего на счету 29-летнего Никонцева стало 535 матчей в КХЛ, он также защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста" и череповецкой "Северстали".

СКА впервые в текущем сезоне обыграл "Спартак", до этого трижды побеждал московский клуб. СКА одержал пятую победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 21 января в гостевом матче против ЦСКА (2:3).

Петербургский клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф, "Спартаку" для досрочного выхода в плей-офф необходимо было набрать в этом матче одно очко.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на второй строчке, набрав 79 очков в 55 матчах, "Спартак" идет пятым, имея в активе 68 очков в 55 играх. В следующем матче СКА примет "Амур" 11 февраля, "Спартак" в этот же день дома сыграет с магнитогорским "Металлургом". Ранее место в плей-офф из Западной конференции обеспечили себе ЦСКА, столичный "Динамо" и "Йокерит" (Хельсинки).