Московское "Динамо" третий раз в сезоне победило "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29) и Владимир Брюквин (50). У "Локомотива" точным броском отметился Егор Аверин (6). Яшкин забросил 27-ю шайбу в регулярном чемпионате, этот результат стал рекордным для хоккеистов "Динамо". Нападающий ярославцев Александр Свитов провел свой 600-й матч в КХЛ.

"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Локомотив", а победная серия москвичей теперь составляет пять матчей. Московские хоккеисты ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. После 56 игр они находятся на третьем месте в Западной конференции, набрав 75 очков. "Локомотив" идет на шестом месте, имея на счету 64 очка после 55 матчей.

В следующей игре 15 февраля московский клуб сыграет в гостях с рижским "Динамо". "Локомотив" 11 февраля встретится в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче понедельника "Нефтехимик" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 6:2.