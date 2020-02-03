{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское "Динамо" третий раз в сезоне победило "Локомотив" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29) и Владимир Брюквин (50). У "Локомотива" точным броском отметился Егор Аверин (6). Яшкин забросил 27-ю шайбу в регулярном чемпионате, этот результат стал рекордным для хоккеистов "Динамо". Нападающий ярославцев Александр Свитов провел свой 600-й матч в КХЛ.

"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Локомотив", а победная серия москвичей теперь составляет пять матчей. Московские хоккеисты ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. После 56 игр они находятся на третьем месте в Западной конференции, набрав 75 очков. "Локомотив" идет на шестом месте, имея на счету 64 очка после 55 матчей.

В следующей игре 15 февраля московский клуб сыграет в гостях с рижским "Динамо". "Локомотив" 11 февраля встретится в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче понедельника "Нефтехимик" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 6:2.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Кулик: игроки ХК "Спартак" специально не думают сейчас о выходе в плей-офф
Защитник отметил, что команда играет на победу в каждом матче
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС