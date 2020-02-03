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КХЛ

Кулик: игроки ХК "Спартак" специально не думают сейчас о выходе в плей-офф

Защитник отметил, что команда играет на победу в каждом матче

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" специально не думают о выходе в плей-офф и стараются играть на победу в каждом матче. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Евгений Кулик.

"Спартак" проиграл в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА со счетом 0:1. Красно-белым нужно было набрать в прошедшей игре хотя бы очко, чтобы выйти в плей-офф.

"Об этом [выходе в плей-офф] никто не думает: мы просто стараемся играть на победу в каждом матче. Осталось ли до плей-офф очко или два, это никого не волнует, - сказал Кулик. - Даже если бы мы оказались в плей-офф, мы же не стали бы выходить на лед с мыслями, что уже можно не играть. Мы просто бьемся в каждом матче".

У Кулика спросили, обсуждают ли в команде то, где "Спартак" может принять соперника в плей-офф в случае, если команда займет место в Западной конференции не ниже четвертого. "У нас об этом в раздевалке никто никогда не говорит, разговоров я таких не слышал", - отметил он.

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек отметил, что СКА настроился на эту игру, как на плей-офф. "Нам было тяжело: все видели, как они бегали на льду, мы же не были готовы к такой игре. В третьем периоде играли лучше. В ситуации с пропущенным голом я ожидал броска, но соперник сделал передачу на [Антона] Белова, и мне тяжело было переместиться от одного угла к другому", - вспомнил он.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на второй строчке, набрав 79 очков в 55 матчах, "Спартак" идет пятым, имея в активе 68 очков в 55 играх. В следующем матче СКА примет хабаровский "Амур" 11 февраля, "Спартак" в этот же день дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".

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