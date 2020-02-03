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Массовый спорт

Матыцин: команда Министерства спорта России находится в стадии формирования

Глава ведомства отметил, что он не сторонник революций и с уважением относится к своим предшественникам
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Одна из главных задач Министерства спорта России на данный момент - сформировать профессиональную команду, этот процесс уже начался. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Самое главное - сформировать профессиональную команду заместителей, профессиональную команду в министерстве спорта, чтобы люди доверяли друг другу, чтобы они понимали, какие задачи перед нами стоят, - сказал Матыцин. - Я не сторонник делать каких-то революций, я с уважением отношусь к моим предшественникам, но безусловно есть положительные и отрицательные стороны. Команда сейчас в стадии формирования".

Матыцин был назначен главой спортивного ведомства указом президента РФ 21 января. Одновременно Матыцин является президентом Международной федерации университетского спорта. С 2001 по 2006 год он был ректором, с 2006 по 2015 год - президентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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