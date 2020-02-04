Браун и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 4 февраля. Форвард "Бостона" Джелейн Браун и защитник "Портленда" Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками 15-й недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Браун стал лучшим в Восточной конференции. "Бостон" одержал три победы в трех матчах. Браун в среднем набирал 25 очков, делал 6,3 подбора и 2,7 передачи.

Лиллард стал лучшим в Западной конференции. "Портленд" тоже одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Лилларда составили 45 очков, 7 подборов и 11 передач.

"Бостон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 15 поражений. "Портленд" идет девятым на Западе, имея 23 победы и 27 поражений.