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НБА

Браун и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА

Оба баскетболиста во второй раз в сезоне попали в число лучших
Дамиан Лиллард AP Photo/Steve Dykes
Описание
Дамиан Лиллард
© AP Photo/Steve Dykes

ТАСС, 4 февраля. Форвард "Бостона" Джелейн Браун и защитник "Портленда" Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками 15-й недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Браун стал лучшим в Восточной конференции. "Бостон" одержал три победы в трех матчах. Браун в среднем набирал 25 очков, делал 6,3 подбора и 2,7 передачи.

Лиллард стал лучшим в Западной конференции. "Портленд" тоже одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Лилларда составили 45 очков, 7 подборов и 11 передач.

"Бостон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 15 поражений. "Портленд" идет девятым на Западе, имея 23 победы и 27 поражений.

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