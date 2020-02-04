Панарин и Бучневич не смогли спасти "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Далласа"

ТАСС, 4 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Далласу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.

В составе проигравших отличились Павел Бучневич (3-я минута), Бретт Хауден (16) и Брендан Лемье (54). Российский нападающий Артемий Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом соотечественника Бучневича.

В активе Панарина теперь 71 (27 шайб + 44 передачи) балл за результативность в сезоне. Бучневич набрал 28 (10+18) очков в регулярном чемпионате. В начале третьего периода российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев вышел на лед вместо Хенрика Лундквиста, отразил пять бросков и пропустил одну шайбу. Панарин продолжает идти на пятом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

У проигравших отличились Джо Павелски (8:08, 8:24), Стивен Джонс (28), Блэйк Комо (32) и Кори Перри (46). Ворота команды защищал российский голкипер Антон Худобин, который отразил 33 броска. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

"Даллас" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 52 матчах. "Рейнджерс" занимают 12-ю строчку на Востоке, имея в активе 54 очка в 51 встрече.