Передача Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

ТАСС, 4 февраля. "Торонто" проиграл "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Пизик (12-я, 43-я и 60-я минуты). Также шайбы забросили Джонатан Юбердо (44) и Майк Хоффман (51). Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. У проигравших отличились Джон Таварес (24), Вильям Нюландер (30) и Остон Мэттьюс (41).

Дадонов сделал 18-ю результативную передачу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 41 (23 шайбы + 18 передач) очко. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

"Флорида" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка в 51 матче. "Торонто" тоже набрал 63 очка, однако уступает "Флориде" по дополнительным показателям и расположился на десятом месте после 53 матчей. В следующей встрече "Флорида" 5 феврали в гостях сыграет с "Коламбусом". "Торонто" днем позже на выезде встретится с "Рейнджерс".