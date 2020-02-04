Трипл-дабл Пэйтона помог "Нью-Йорку" победить "Кливленд" в матче НБА

ТАСС, 4 февраля. "Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 139:134.

Трипл-дабл в составе победителей оформил разыгрывающий Элфрид Пэйтон. Баскетболист набрал 17 очков, сделал 11 подборов и 15 передач. Трипл-дабл стал для него первым в сезоне и 17-м в карьере. Самым результативным в составе "Нью-Йорка" стал форвард Маркус Моррис (26 очков).

Больше всех очков у "Кливленда" набрал центровой Кевин Лав. В его активе дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов.

"Нью-Йорк" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 15 побед и 36 поражений. "Кливленд" располагается на 14-й строчке с 13 победами и 37 поражениями.

Результаты остальных матчей дня: "Вашингтон" - "Голден Стэйт" - 117:125; "Индиана" - "Даллас" - 103:112; "Шарлотт" - "Орландо" - 100:112; "Атланта" - "Бостон" - 115:123; "Бруклин" - "Финикс" - 119:97; "Майами" - "Филадельфия" - 137:106; "Мемфис" - "Детройт" - 96:82.