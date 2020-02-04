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Летние неолимпийские виды спорта

Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ пройдет 9 февраля

Турнир станет 46-м по счету, в восьмой раз он пройдет на Кубок президента России

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Первенство Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина пройдет 9 февраля в Токио. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в Японии Михаил Галузин.

"9 февраля в Токио состоится очередной, 46-й турнир по самбо. В восьмой раз этот турнир проходит как турнир по самбо на Кубок президента России Владимира Путина", - сказал он. "Мы очень рады, что проведение этих соревнований в Японии стало традицией. Развитие спортивных связей очень важно для укрепления дружбы между нашими странами и народами", - добавил посол.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада.

В ноябре 2018 года самбо получило временное признание от Международного олимпийского комитета (МОК). Для самбо это означает возможность в будущем войти в программу Олимпийских игр, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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