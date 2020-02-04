Власти Новосибирска организуют дистанцию для детей на "Лыжне России"

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирска в 2020 году в рамках всероссийской гонки "Лыжня России" подготовили трассу для маленьких детей, которые хотят участвовать в соревнованиях, но не смогут преодолеть длинную дистанцию. Длина детской трассы составит 500 метров, сообщила в пресс-центре ТАСС в среду вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Часто маленькие дети не могут пройти дистанцию 2 км, тем более 5-10 км. Поэтому в этом году мы сделали нововведения. В 11:00 (07:00 мск) у нас старт для детей 6-8 лет, трасса 500 метров. Именно для того, чтобы они себя ощутили лыжниками вместе со своими родителями, а также с настоящими спортсменами". - сказала Терешкова.

Она добавила, что еще одним нововведением при проведении гонки "Лыжня России" в 2020 году в Новосибирске станет использование чипов для определения результатов забега с высокой точностью. "Первые 400 чипов закуплены. Первые спортсмены, которые придут на регистрацию получат 400 чипов, это будет уже регистрация более профессиональная. Так же мы уже делали на полумарафоне", - отметила Терешкова.

Гонка "Лыжня России" пройдет в Новосибирске на лыжной базе Алика Тульского 8 февраля. Власти региона рассчитывают, что в акции примут участие более 15 тыс. человек.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.