Четыре фехтовальщика из пула тестирования РУСАДА должны запрашивать у FIE разрешение на ТИ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Четыре российских фехтовальщика из десяти, включенных в расширенный пул Российского антидопингового агентства (РУСАДА), должны подавать запросы на терапевтическое использование (ТИ) запрещенных веществ в Международную федерацию фехтования (FIE). Об особенностях антидопинговой работы FIE рассказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Международная федерация фехтования сама определяет, кого она считает спортсменом международного уровня, у FIE выработаны специальные критерии для этого, - заметила Пахноцкая. - И совсем не факт, что спортсмен такого уровня входит в международный пул допинг-тестирования. То есть фехтовальщик может находиться в пуле тестирования РУСАДА, но подавать заявки на использование по медицинским показаниям запрещенных лекарств он должен только в международную федерацию. При формировании своего пула мы запрашиваем международные федерации на предмет того, включен ли тот или иной спортсмен в их пул тестирования, и только после этого принимаем решение".

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах РУСАДА и FIE, из десятерых фехтовальщиков, включенных в расширенный пул Российского антидопингового агентства, четверо должны подавать запросы на терапевтическое использование в Международную федерацию фехтования. Это Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Анастасия Никитина и Дмитрий Жеребченко.

По количеству фехтовальщиков, которые должны подавать запросы на ТИ в международную федерацию, Россия идет на втором месте (19 человек). Лидирует Италия (25). Третье-четвертое места занимают фехтовальщики США и Франции (по 18).