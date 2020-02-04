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КХЛ

"Торпедо" окажет помощь при организации похорон олимпийского чемпиона по хоккею Скворцова

Бывший нападающий команды и сборной СССР скончался в возрасте 65 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" окажет финансовую поддержку при организации похорон олимпийского чемпиона 1984 года Александра Скворцова, который скончался во вторник в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

Скворцов выступал на позиции нападающего. В высшей лиге чемпионата СССР набрал 448 очков (244 шайбы + 204 передачи) в 591 матче.

"Конечно, наш клуб окажет помощь при организации похорон, а также финансово поддержит семью Александра Скворцова. Это очевидные вещи, которые для заслуженного человека должны быть сделаны. Что касается матча или турнира памяти хоккеиста, то пока говорить рано, давайте сначала попрощаемся с человеком, а потом будем думать", - заявил Харламов.

Помимо "Торпедо", Скворцов выступал за финский "Кярпят" (1989-1990) и шведский "Каликс" (1991-1994).

В составе сборной СССР хоккеист завоевал серебряные медали Олимпиады-1980, а также стал обладателем Кубка Канады - 1981, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным победителем европейского первенства, победителем Кубка вызова - 1979 (серия матчей между сборными СССР и НХЛ). Скворцов принял участие в Суперсерии-1982/83, а также выступал в играх ЦСКА и "Крыльев Советов" в турне по Северной Америке.

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