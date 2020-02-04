Строительство хоккейной арены в Омске должно начаться в апреле

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Строительство хоккейной арены в Омске должны начать в апреле. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Александр Крылов.

"Подрядчик строительства еще не определен, так как проект не одобрен. Сейчас ведется бумажная работа, все идет по плану, - сказал Крылов. - После того, как мы получим положительное заключение, мы выйдем на строительную площадку. Это произойдет ориентировочно в апреле".

По словам Крылова, арена должна быть возведена к 2022 году. "Авангард" временно проводит матчи КХЛ в подмосковной Балашихе.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним дворцом для "Авангарда" до 2018 года. 11 сентября 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. 25 апреля 2019 года Дмитрий Медведев подписал приказ о строительстве новой арены, на которой планируется проведение матчей молодежного чемпионата мира 2023 года.